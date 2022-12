Mercato : Arsenal prend une grande décision pour William Saliba

Le défenseur central français des Gunners, William Saliba, va rester au sein du club londonien plus longtemps que prévu selon la presse anglaise.

Recruté à l’été 2019 contre 30 millions d’euros, le joueur de 21 ans a fait ses débuts avec la formation anglaise cette saison seulement. Il a enchainé avec plusieurs prêts en Ligue 1 ; à l’OGC Nice puis à l’Olympique de Marseille, avant de faire ses grands débuts en Premier League.

Saliba prolongé jusqu’en 2024

Depuis l’entame de l’exercice sportif en cours, William Saliba multiplie les bonnes prestations sous les couleurs d’Arsenal. En quelques mois, il est devenu l’un des hommes forts de l’effectif.

Des prestations qui lui ont permis de faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Il n’a finalement eu droit qu’à une seule apparition contre la Tunisie lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

William Saliba a vu sa cote grimper sur le marché des transferts durant les derniers mois. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 50 millions d’euros à en croire le portail spécialisé Transfermarkt.

Consciente de la bonne marche de sa jeune pépite française, la direction d’Arsenal a décidé de cadenasser l’avenir de William Saliba. Selon les informations de The Athletic, les Gunners auraient prolongé automatiquement le contrat du défenseur tricolore jusqu’en juin 2024.

Les deux parties seraient en train de négocier pour prolonger le bail liant William Saliba à Arsenal pour une durée plus longue. « Nous verrons, a récemment confié le premier concerné. Ils parlent un peu (les représentants et le club, ndlr). On verra. »