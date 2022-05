Mercato : Arsenal piste Osimhen, et garde un oeil sur Jesus

Arsenal a entamé des discussions pour recruter l'attaquant de Naples Victor Osimhen, tout en continuant à garder un oeil sur Gabriel Jesus de Manchester City. Les Gunners cherchent à se débarrasser de la déception d'avoir manqué la Ligue des champions en renouvelant leur équipe cet été, en ajoutant le type de joueur qui fait défaut au groupe de Mike Arteta.

Osimhen, dossier très compliqué

Et l'amélioration de leurs options offensives est la priorité du moment, avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah en fin de contrat cet été. Victor Osimhen est un joueur qui figure en bonne place sur la liste des cibles d'Arsenal cet été. GOAL a appris que l'agent du Nigérian s'est rendu à Londres la semaine dernière pour rencontrer le board d'Arsenal.

Arsenal est cependant conscient qu'il sera très difficile de convaincre Naples de se séparer de son attaquant vedette. Et pour cause, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est connu pour être un négociateur extrêmement tenace et il voudrait recevoir une petite fortune pour se séparer de son buteur. Et le fait que Naples se soit qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine rendra encore plus difficile le transfert d'Osimhen...

Gabriel Jesus toujours pisté

Outre cette piste, Arsenal est en pourparlers avec les représentants de Gabriel Jesus depuis des semaines, dans l'espoir de conclure un accord rapide pour le Brésilien cet été. Les représentants du joueur de 25 ans sont maintenant en Angleterre pour discuter avec Manchester City afin de résoudre son avenir le plus rapidement possible. Jesus n'a plus qu'un an de contrat avec les champions de Premier League et est conscient qu'il sera encore plus bas dans la hiérarchie à l'Etihad Stadium la saison prochaine en raison de l'arrivée d'Erling Haaland. Arsenal n'a pas encore fait de première offre pour Jesus et attend la conclusion de ses discussions avec la hiérarchie de City avant de faire son premier pas.