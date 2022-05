Mercato - Arsenal : l'appel du pied de l'agent de Gabriel Jesus

L'agent de Gabriel Jesus, Marcelo Pettinati, a confirmé que l'attaquant brésilien des Cityzens aimait le "projet" proposé à Arsenal. Néanmoins, l'agent de Gabriel Jesus a également affirmé que les Gunners doivent être prêts à faire face à la concurrence de six autres clubs désirant aussi recruter l'attaquant évoluant à Manchester City.

Gabriel Jesus a signé à Manchester City en 2017 pour 30 millions d'euros en provenance du club brésilien de Palmeiras, et a depuis remporté neuf trophées nationaux à l'Etihad Stadium, dont trois titres de Premier League. Cependant, le jeune attaquant talentueux n'a pas toujours été un titulaire régulier sous Pep Guardiola, et GOAL a rapporté qu'il serait ouvert à un transfert estival afin d'obtenir un rôle plus important.

"Arsenal est une possibilité"

Les représentants de Gabriel Jesus ont entamé des discussions avec Arsenal le mois dernier, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer ses options offensives à l'Emirates Stadium pour la campagne 2022-23. Pettinati dit que Jésus est attiré par un nouveau départ avec les Gunners, mais a également révélé qu'il y a plusieurs autres clubs en lice pour sa signature.

"Nous avons eu des discussions avec Arsenal au sujet de Gabriel Jesus, nous aimons le projet - c'est une possibilité dont nous discutons", a déclaré l'agent de l'international brésilien à Fabrizio Romano. "Il y a six autres clubs intéressés par Gabriel Jesus - il est concentré sur les derniers matchs avec Manchester City, nous verrons."

Pourquoi Jésus est-il si demandé ?

Si Gabriel Jesus attire autant l'attention, c'est en raison de son impressionnant bilan à Manchester City sur le plan comptable, avec 95 buts inscrits lors de ses 234 premières apparitions avec le club, toutes compétitions confondues. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Manchester, ce qui signifie que c'est peut-être la dernière chance pour les champions de Premier League de vendre l'international brésilien.

Gabriel Jesus apprécié par le Barça ?

L'acquisition par Manchester City d'Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund contre la somme de 60 millions d'euros a rendu l'avenir de Gabriel Jesus encore plus incertain, tant son temps de jeu risque d'être impacté par l'arrivée du Norvégien, et, à 25 ans, il pourrait être prêt à relever un nouveau défi ailleurs pour essayer d'atteindre son plein potentiel.