Mercato : Après Vinicius, l'Arabie Saoudite fonce sur un autre cadre du Real Madrid

L’Arabie Saoudite s’intéresse à un autre taulier du Real Madrid à part Vinicius Junior.

Les prochaines fenêtres de transferts s’annoncent très mouvementés. Si les clubs européens identifient déjà leurs cibles, ils devront trouver la recette pour contrer la menace saoudienne. Une menace à laquelle n’échappe pas, non plus, le Real Madrid, qui pourrait perdre de nouveaux cadres au profit de l’Arabie Saoudite, dont Vinícius Júnior.

Après Vinicius, l’Arabie Saoudite veut chiper Thibaut Courtois au Real Madrid

Il ne se passe désormais plus une saison sans que le Real Madrid ne perde l’un de ses tauliers à l’intersaison. Cependant, ce n’est pas un, mais plutôt deux cadres qui ont fait leurs valises cet été, en l’occurrence, Toni Kroos et Nacho Fernandez. Si le premier a définitivement raccroché les crampons, le second a choisi de s’envoler vers de nouveaux horizons. L’ancien capitaine du Real Madrid a notamment décidé de filer en Arabie Saoudite où il a rejoint Al-Qadsiah. Un départ qui semble avoir ouvert la voie au nouvel eldorado du football mondial pour piocher dans le club madrilène. Il y a quelques semaines, on annonçait que le pays du Golfe était intéressé par la signature de Vinícius Júnior au profit d’Al Hilal. Un intérêt qui ne laisserait pas insensible le Brésilien qui ne songe toutefois pas à bouger avant 2026. De quoi être accompagné de l’un de ses coéquipiers ?

L'article continue ci-dessous

Marca révèle, en effet, ce mardi que la Saudi Pro League a jeté son dévolu sur Thibaut Courtois. Selon les informations du journal espagnol, l’Arabie Saoudite souhaiterait faire de l’international belge, l’une des stars de son championnat pour la saison 2025-2026. Le Pays du Golfe est d’ailleurs logiquement à sortir le chéquier pour attirer le gardien des Diables Rouges que le Real Madrid ne compte pas encore laisser partir. Marca indique, par contre, que Thibaut Courtois, s’apprête à recaler l’Arabie Saoudite comme il l’avait déjà eu à faire par le passé.