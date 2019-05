Mercato L'Inter Milan cible Romelu Lukaku et Victor Moses

En manque de temps de jeu cette saison au profit de Marcus Rashford depuis que Ole Gunnar Solskjaer a repris les mains de , le buteur belge Romelu Lukaku pourrait se relancer du côté de la Série A la saison prochaine.

Selon Sky Italia, l'international belge serait la priorité de l' cette saison en cas d'arrivée d'Antonio Conte sur le banc des Nerrazzuris, qui avait déjà tenté de le signer à l'été 2017 alors qu'il se trouvait encore à , mais l'attaquant avait finalement choisi de rejoindre Manchester United, avec qui il est engagé jusqu'en 2022.

L'ex-joueur d' pourrait donc finalement évoluer sous les ordres de Conte et rejoindre la , un championnat qu'il n'a jamais caché d'apprécier : "Jouer en est un rêve, ce serait vraiment un rêve. J'espère tôt ou tard pouvoir y jouer, même si pour le moment je suis toujours à United." a t-il déclaré à Sky.

L'article continue ci-dessous

D'après la Gazzetta dello Sport, la possible arrivée de Lukaku pourrait se faire en échange du vice-champion du monde croate, Ivan Perisic. Arrivé à l'Inter en 2015, l'attaquant de 30 ans pourrait donc partir chez les Red Devils et remplacer Romelu Lukaku.

En plus de l'attaquant belge, le club milanais souhaiterait aussi s'attacher les services de Victor Moses, toujours d'après le média italien. Titulaire indiscutable lorsqu'il était à Chelsea sous Antonio Conte, le Nigérian, actuellement prêté au Fenerbahçe, n'entre pas dans les plans de Maurizzio Sarri et pourrait donc retrouver son ancien coach en Série A.

Inter will try to sign Romelu Lukaku and Victor Moses this summer, Sky Sports News understands