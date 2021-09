Houssem Aouar vient de faire savoir qu’il n’avait aucune intention de quitter l’OL dans un avenir proche.

Alors qu’il avait été tout proche de quitter le club il y a de cela un an, Houssem Aouar ne pense plus à un départ. Le milieu international français veut s’inscrire dans la durée avec l’OL et avec l’espoir de pouvoir atteindre les objectifs qu’il n’a pas encore pu réaliser avec les Rhodaniens.

Dans une interview accordée à Amazon Prime, et qui sera diffusée en intégralité dimanche soir, Aouar a révélé en détails les buts qu’il s’est fixés avec l’OL : « L'objectif est de retrouver la Ligue des Champions avec l'OL. J'aimerais bien re-disputer cette compétition avec le club de mon cœur et de ma ville. Tout ça passe par la qualification cette saison, et ensuite je veux aussi gagner des trophées avec cette équipe ».

« Concentré à 100% sur l’OL »

Il n’y a donc aucune chance pour que le milieu rhodanien change de tunique en janvier prochain, et ce malgré l’intérêt que continue de lui porter des écuries telles que la Juventus et Arsenal. « Si je reste ? Bien sûr. Moi je suis concentré à 100% sur l'OL », a-t-il tonné.

Durant la précédente intersaison, Aouar a aussi vu son nom circulé du côté de l’Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone feraient partie de son club d'admirateurs. L’intéressé ne se laisse cependant pas perturber par ses bruits extérieurs. A 23 ans, il sait qu’il a encore un bout de chemin à faire avant de tenter l'expérience à l'étranger. Pour rappel, il entame actuellement sa sixième saison avec les Gones. La précédente n’a pas été très reluisante, ni sur le plan individuel ni sur le plan collectif. L’intéressé a donc hâte de corriger le tir.

S’il veut jouer la C1 avec les Gones, Aouar devra rester au Groupama Stadium jusqu’en 2023. Cela tombe bien, c’est la date de l’expiration de son contrat actuel.