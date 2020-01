Mercato, Amiens accueille Nicholas Opoku

Le club picard devrait officialiser mardi la venue en prêt du défenseur ghanéen Nicholas Opoku (Udinese).

En difficulté en , où il occupe actuellement la 18e place au classement de la , Amiens vient de s’offrir un renfort intéressant en défense. Les Picards ont bouclé l’arrivée d’un jeune et prometteur défenseur ghanéen, répondant au nom de Nicholas Opoku.

Âgé de 22 ans, cet arrière central débarque en provenance d’ , où il a disputé 12 rencontres en un an et demi. Il va s’engager sous forme de prêt, et avec une option d’achat à la clé (estimée à 4,5M€ selon plusieurs sources concordantes). L’officialisation du deal devrait intervenir mardi.

Opoku, qui compte 4 capes avec la sélection des Black Stars, avait évolué en (Club Africain) avant de rejoindre l’ en 2018.

Avant de jeté son dévolu sur Opoku, Amiens avait exploré plusieurs pistes pour ce poste important. Les dirigeants d’ASC ont notamment songé à Cédric Kipré (Wigan).