Mercato : Accord PSG-Lille pour le transfert de Renato Sanches

Après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs français ont enfin trouvé un accord pour le transfert de l'international portugais.

Le feuilleton Renato Sanches arrive enfin à son dénouement. Ce mardi soir, après plusieurs semaines de négociations infructueuses, le PSG et Lille ont fait un grand pas en avant pour le transfert de l'international portugais. En effet, selon les informations de L'Equipe, les deux derniers champions de France ont trouvé un accord dans la soirée autour d'un transfert avoisinant les 15 millions d'euros.

Un transfert sec à 15 millions d'euros

Une information que GOAL est en mesure de confirmer. Si les négociations ont autant traîné c'est parce que le Paris Saint-Germain a voulu réaliser le transfert de la même forme que pour Hugo Ekitike, qui a été prêté cette saison par Reims pour 2,5 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire pour un montant qui atteindra au total 36 millions d'euros.

De son côté, le LOSC a refusé cette formule, voulant encaisser les 15 millions d'euros souhaité pour le Portugais dès cet été. Pour rappel, Renato Sanches était la priorité de l'AC Milan depuis quelques mois afin de remplacer Franck Kessié, mais l'international portugais, en fin de contrat avec Lille en juin 2023, a changé son fusil d'épaule il y a quelques semaines lorsque le PSG a manifesté son intérêt pour lui.

Renato Sanches voit son voeu exaucé

L'ancien milieu de terrain de Benfica et du Bayern Munich veut uniquement rejoindre le club de la capitale et s'est d'ores et déjà entendu sur les conditions salariales et son futur contrat avec le PSG. Seul l'accord entre les deux clubs manquait pour que ce transfert aboutisse enfin. Les prochains jours vont s'avérer être capitale et l'international portugais devrait enfin rejoindre sa nouvelle équipe.

Depuis le début de saison, Renato Sanches n'a pris part à aucun match avec le LOSC, désirant éviter tout risque de blessure pouvant entraver son transfert au Paris Saint-Germain. Toutefois, le milieu de terrain portugais s'entraînait en compagnie de ses coéquipiers à Luchin afin de garder la forme et de faire une vraie préparation pour ne pas avoir trop de retard une fois son transfert bouclé.

Au PSG, Renato Sanches va retrouver deux vieilles connaissances. Luis Campos, le nouveau dirigeant du club de la capitale, déjà à l'origine de sa venue dans le Nord de la France, et Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du PSG, avec lequel il s'est relancé, a brillé et a remporté un titre de champion de France sous les couleurs de Lille.