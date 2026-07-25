Le Real Madrid a ouvert la porte à un éventuel départ de Vinicius Junior cet été, si Arsenal décide de transformer son intérêt initial en une grosse offre financière, alors que les négociations pour la prolongation du contrat de la star brésilienne, qui entame sa dernière saison avec le club espagnol, sont dans l'impasse, selon des rapports de presse.

Le journal« Daily Mail » britannique a indiqué ce samedi que les négociations pour la prolongation n'ont connu aucune avancée au cours des douze derniers mois, en raison de l'exigence de Vinicius d'obtenir un salaire proche de celui de Kylian Mbappé, le plus élevé de l'équipe, en plus d'une importante prime de fidélité, alors que le Real Madrid ne souhaite pas prendre le risque de perdre le joueur gratuitement à l'été 2027.

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Le rapport ajoute que l'entraîneur José Mourinho ne devrait pas s'opposer à une quelconque transaction, malgré la grande estime qu'il porte au potentiel du joueur, car il estime que son départ pourrait résoudre un casse-tête tactique dont ont souffert aussi bien Carlo Ancelotti que Xabi Alonso, à savoir la difficulté d'intégrer Vinicius et Mbappé dans la ligne offensive, en raison de leur volonté d'occuper les mêmes espaces et de la faiblesse de leurs tâches défensives.

Par ailleurs, la relation entre Vinicius et Mbappé n'était pas idéale non plus en dehors du terrain, le Français ayant tenu son coéquipier pour responsable d'avoir contribué au limogeage de Xabi Alonso, après que les protestations du Brésilien contre son remplacement ont provoqué une crise qui a fragilisé la position de l'entraîneur, lequel a ensuite été limogé malgré la tentative de Mbappé de le soutenir en participant à la Supercoupe d'Espagne alors qu'il n'était pas totalement prêt, selon le « Daily Mail ».

Le journal ajoute que Mourinho a déjà été confronté à des situations similaires lors de son premier passage au Real Madrid, lorsqu'il avait accepté le départ de Raúl et Guti pour apaiser les tensions au sein du vestiaire.

Le différend entre Mourinho et Vinicius

Le rapport évoque également le différend qui a éclaté entre Mourinho et Vinicius après la confrontation face à Benfica lors du barrage de la Ligue des champions, après que le joueur brésilien a accusé Gianluca Prestianni de lui avoir adressé des insultes racistes.

Mourinho a déclaré après le match qu'il ne pouvait affirmer la véracité d'aucune des deux versions, et il a également critiqué la manière dont Vinicius a célébré son but, ce qui n'a pas été bien accueilli dans l'entourage du joueur, et aucune tentative de réconciliation n'a eu lieu par la suite.

La persistance de la crise liée à la prolongation place le club madrilène devant deux options : satisfaire les exigences de Vinicius avec un contrat d'une valeur d'environ 30 millions d'euros par an, en plus d'une prime de fidélité de 15 millions d'euros, ou envisager de le vendre cet été si Arsenal présente une offre appropriée, afin d'éviter de le perdre gratuitement à l'expiration de son contrat.