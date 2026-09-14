Le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes a révélé quel joueur, selon lui, remportera le Ballon d'Or de « France Football » cette année.

Dans des déclarations mises en avant par le compte officiel de Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, sur le réseau « X », Mendes a affirmé : « Le Ballon d'Or est clairement pour Lamine Yamal ».

Et l'agent d'ajouter : « Yamal est le meilleur et la différence entre lui et les autres candidats est très nette. Vous le savez tous ».





Il convient de rappeler que le Ballon d'Or compte également d'autres noms parmi les candidats, tels que Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz et Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Jorge Mendes, agent de plusieurs joueurs du Barça, a tenu une réunion avec Joan Laporta, le président du club catalan, ce lundi, afin de discuter de certaines questions liées à l'équipe.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », citant des sources proches du Barça, la réunion n'avait pas pour objectif d'aborder des questions relatives aux prochaines périodes de transferts, et ce quelques jours après la clôture du mercato estival.



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