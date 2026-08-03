Le FC Barcelone poursuit son travail acharné pour bâtir une équipe capable de rivaliser durant la saison 2026-2027.

Et bien que l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick ait livré deux saisons remarquables, le directeur sportif Deco et ses plus proches collaborateurs souhaitent renforcer le projet avec des joueurs de tout premier plan.

Le journal Sport a rapporté que la priorité du Barça tourne actuellement autour de l'engagement d'un avant-centre de métier, mais les dirigeants du club ne ferment pas la porte au renforcement d'autres postes, si des opportunités adéquates se présentent sur le marché.

Une semaine après que la radio « Catalunya Ràdio » a révélé que le Barcelone s'était renseigné auprès de Manchester City sur la situation de Rodri, et bien que le Real Madrid soit considéré comme le candidat le plus sérieux pour remporter la course à la signature du joueur, « Cadena SER » a de nouveau confirmé que le Barça surveille « avec un vif intérêt » les négociations entre les deux parties.

Le géant catalan étudie également la possibilité d'agir pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol, s'il ne rejoint finalement pas le stade Bernabeu et se montre disposé à rejoindre le Barça.

Selon le journaliste Neil Sola, de la radio « Cadena SER », il existe au sein du Barcelone la conviction que le club est en mesure de réaliser l'opération, Rodri étant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et méritant que l'on consente un effort financier important pour le recruter.

Mais la conclusion de l'opération exige aussi que le joueur manifeste sa volonté de rejoindre le Barcelone.

Deco et Flick estiment que l'entrejeu est complet en termes d'options, mais les doutes soulevés après la blessure de Frenkie de Jong ont ouvert la porte à un nouveau scénario.