Menacé de prison : Sterling reconnaît un délit lié au « gaz hilarant »

Le footballeur anglais Raheem Sterling a reconnu avoir conduit de manière imprudente après avoir percuté avec sa Lamborghini les barrières de sécurité de l'autoroute en mai dernier.

Le joueur de 31 ans, originaire du Berkshire, a également admis la possession de protoxyde d'azote, ou ce que l'on appelle le « gaz hilarant », pour une inhalation illicite, ainsi que le refus de fournir un échantillon en vue d'une analyse, selon la chaîne « BBC ».

Sterling, qui a comparu devant le tribunal correctionnel de Basingstoke, a été arrêté après avoir provoqué un accident sur l'autoroute M3, dans le Hampshire, dans la matinée du 28 mai.

Sterling compte 82 sélections avec l'équipe d'Angleterre, sa dernière apparition remontant à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'ancien ailier anglais a plaidé coupable d'avoir conduit dangereusement une Lamborghini Urus sur les autoroutes M25, M3, A327 et la route de Minley avant l'accident, ayant en sa possession six recharges de protoxyde d'azote, une drogue de classe C.

La police du Hampshire avait précédemment indiqué que les chefs d'accusation faisaient suite à un accident impliquant un seul véhicule sur l'autoroute M3 en direction du sud, près de l'échangeur de Minley.

La police a confirmé qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident et qu'aucun blessé n'était à déplorer.

Certains médias anglais avaient auparavant rapporté que la conduite dangereuse était passible d'une peine maximale de deux ans de prison en cas de condamnation, et que la possession de « gaz hilarant » pouvait elle aussi être punie d'une peine maximale de deux ans de prison, même si, le plus souvent, elle se solde par une amende ou un travail d'intérêt général.

Sterling a récemment joué avec Feyenoord en première division néerlandaise, après avoir quitté Chelsea en janvier, mais il n'a disputé que 8 matches aux Pays-Bas.

Au cours de ses quatre années passées à Chelsea — dont un prêt d'une saison entière à Arsenal —, il a disputé 59 matches en championnat après son arrivée en provenance de Manchester City en 2022.

Il a remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City, après avoir débuté sa carrière professionnelle à Liverpool avant son transfert à Manchester en 2015. Il est actuellement sans club.

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