Memphis vit un moment dramatique in extremis en Copa Libertadores

Memphis Depay a été le malheureux de Corinthians dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaquant a manqué un penalty très loin dans le temps additionnel face à Estudiantes, ce qui a entraîné l’élimination du club brésilien en quart de finale de la Copa Libertadores.

Corinthians avait obtenu un match nul 1-1 lors de la première rencontre face à Estudiantes. Memphis avait fait parler de lui pendant ce match en adressant un doigt d’honneur aux supporters du club recevant après le 0-1 de Corinthians.

Lors du match retour, Alexis Castro a inscrit le 0-1 d’Estudiantes peu avant la fin. À la 101e minute, une main a été signalée et Memphis a pu se présenter pour tirer le penalty. Il a toutefois expédié le ballon largement au-dessus du but.

Il n’y a ensuite plus eu de temps pour égaliser, si bien que Corinthians est éliminé de la Copa Libertadores. Les joueurs d’Estudiantes ont célébré après le coup de sifflet final, puisqu’ils tiennent leur billet pour la demi-finale.

Corinthians traverse désormais une très mauvaise série. Lors de ses six derniers matches, le club n’a pas remporté la moindre victoire. Le dernier succès du club remonte au 9 août.

Corinthians, actuel ventre mou du classement, aura une nouvelle occasion dimanche. En championnat du Brésil, le club disputera alors un match à domicile contre Fluminense, pensionnaire du haut de tableau.