Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-ESTUDIANTESAFP
Rian Rosendaal

Traduit par

Memphis vit un moment dramatique dans les derniers instants en Copa Libertadores

Corinthians vs Estudiantes
Corinthians
Estudiantes
Copa Libertadores
M. Depay

Memphis Depay a été le grand malheureux de Corinthians dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaquant a manqué un penalty contre Estudiantes très loin dans le temps additionnel, ce qui a entraîné l’élimination du club brésilien en quart de finale de la Copa Libertadores.

Corinthians avait obtenu un match nul 1-1 lors de la première confrontation avec Estudiantes. Memphis s’était retrouvé au cœur de la polémique pendant cette rencontre, car il avait adressé un doigt d’honneur aux supporters du club hôte après le 0-1 de Corinthians.

Lors du match retour, Alexis Castro a inscrit le 0-1 pour Estudiantes peu avant la fin. À la 101e minute, une main a été signalée et Memphis a pu se présenter pour tirer le penalty. Il a toutefois envoyé le ballon largement au-dessus du but.

Il n’y a plus eu de temps pour une égalisation, ce qui signifie que Corinthians en a terminé dans cette Copa Libertadores. Les joueurs d’Estudiantes ont célébré cela après le coup de sifflet final, puisqu’ils ont en poche un billet pour les demi-finales.

Corinthians traverse désormais une très mauvaise série. Lors des six derniers matches, le club n’a pas remporté la moindre victoire. Le dernier succès du club remonte au 9 août.

Corinthians, actuel ventre mou du classement, aura l’occasion de se relancer dimanche. Le club disputera alors un match à domicile contre Fluminense, pensionnaire du haut de tableau, dans le championnat brésilien. 

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google