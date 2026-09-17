Memphis vit un moment dramatique dans les derniers instants en Copa Libertadores

Memphis Depay a été le grand malheureux de Corinthians dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaquant a manqué un penalty contre Estudiantes très loin dans le temps additionnel, ce qui a entraîné l’élimination du club brésilien en quart de finale de la Copa Libertadores.

Corinthians avait obtenu un match nul 1-1 lors de la première confrontation avec Estudiantes. Memphis s’était retrouvé au cœur de la polémique pendant cette rencontre, car il avait adressé un doigt d’honneur aux supporters du club hôte après le 0-1 de Corinthians.

Lors du match retour, Alexis Castro a inscrit le 0-1 pour Estudiantes peu avant la fin. À la 101e minute, une main a été signalée et Memphis a pu se présenter pour tirer le penalty. Il a toutefois envoyé le ballon largement au-dessus du but.

Il n’y a plus eu de temps pour une égalisation, ce qui signifie que Corinthians en a terminé dans cette Copa Libertadores. Les joueurs d’Estudiantes ont célébré cela après le coup de sifflet final, puisqu’ils ont en poche un billet pour les demi-finales.

Corinthians traverse désormais une très mauvaise série. Lors des six derniers matches, le club n’a pas remporté la moindre victoire. Le dernier succès du club remonte au 9 août.

Corinthians, actuel ventre mou du classement, aura l’occasion de se relancer dimanche. Le club disputera alors un match à domicile contre Fluminense, pensionnaire du haut de tableau, dans le championnat brésilien.