Memphis se fait démolir au Brésil : « Le plus abominable... »

Le penalty manqué de Memphis Depay fait énormément parler au Brésil. La légende du club Neto s’en est pris violemment à l’attaquant néerlandais sur Radio Craque, et les supporters se sont eux aussi massivement fait entendre.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Memphis a été le grand malheureux de Corinthians. L’attaquant a manqué un penalty contre Estudiantes, très loin dans le temps additionnel alors que son équipe était menée 0-1, ce qui a entraîné l’élimination du club brésilien en quarts de finale de la Copa Libertadores.

Après la rencontre, Memphis a présenté ses excuses aux supporters de son club à genoux, mais cela n’a servi à rien. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe des Pays-Bas a été massivement sifflé par les fans.

L’ancien joueur José Ferreira Neto, qui a disputé 95 matches pour le club, en avait lui aussi plus qu’assez de Memphis. « Qu’est-ce que Memphis reprochait à l’équipe de Corinthians ? Au staff technique ? De l’argent que vous lui deviez. C’était le penalty le plus affreux de l’histoire de Corinthians », a-t-il commencé.

« Je ne suis qu’un homme, une idole de Corinthians, je suis l’une des plus grandes idoles de l’histoire de Corinthians. Je ne veux clouer personne au pilori dans un moment pareil. Mais Memphis pense qu’il est plus important que Corinthians, qu’il est l’homme de la situation. Et vous, les supporters qui l’admirez, les Memphis girls, maintenant vous le protégez », a-t-il poursuivi.

« Il ne s’agit pas seulement du penalty raté, c’est bien plus que cela. Corinthians est plus grand que tout le monde, plus grand que Rivellino, plus grand que Marcelinho, plus grand que Sócrates, plus grand que Biro Biro, plus grand que moi... Cet homme est arrivé et vous avez tous pensé qu’il possédait Corinthians, vous, les gens d’internet qui l’admirez et nous critiquez parce que nous disons la vérité. C’est impressionnant, 21 matches et un but. L’année s’est terminée pour Corinthians à cause de Memphis », a conclu l’ancien milieu de terrain en colère.

Les supporters aussi étaient particulièrement furieux contre l’attaquant après la rencontre. En plus des sifflets à son encontre, des graffitis ont également été aperçus sur des bâtiments autour du stade, réclamant le départ de l’ancien joueur notamment du PSV et de Manchester United, comme l’écrit la branche brésilienne d’ ESPN.