Memphis et les Corinthians adressent un signal fort et clair à Ronald Koeman

Memphis Depay n’a pas pris part à la rencontre des Corinthians dans la nuit de dimanche à lundi. Le club a battu São Paulo 3-2, mais l’attaquant néerlandais était absent. Il lui reste désormais un mois pour retrouver son meilleur niveau avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Fin mars, le meilleur buteur de l’histoire des Oranje s’est blessé à la cuisse. Ronald Koeman a depuis indiqué que Memphis devait être à 100 % de ses capacités pour postuler à une place dans la sélection.

L’ancien joueur du PSV et de Manchester United, entre autres, a connu une rechute il y a quelques semaines et n’est toujours pas apte à jouer. La Coupe du monde débutera dans exactement trente jours.

Il ne reste plus que quatre matchs au programme des Corinthians avant le début de la Coupe du monde. Le premier de cette série est prévu jeudi prochain. Le dernier aura lieu le 24 mai.

Koeman annoncera son groupe définitif le 25 mai, et l’incertitude demeure quant à la présence de l’attaquant.