Memphis Depay rejoint l'Atlético Madrid pour 3 millions

Le Barça et l'Atlético se sont mis d'accord sur le transfert de Memphis Depay. Yannick Carrasco est également concerné par le deal.

L'Atlético, à la recherche de solutions offensives après le départ de Joao Felix à Chelsea, s'est mis en quête d'un transfert définitif de Depay en Catalogne. Le Barça, quant à lui, a obtenu l'option d'un "achat préférentiel" de l'ailier de l'Atletico, Yannick Carrasco, dans le cadre de l'accord, ce qui pourrait permettre au Belge de faire le chemin inverse cet été.

L'annonce de ce vendredi intervient après qu'il ait été révélé que les deux clubs avaient trouvé un accord deux jours plus tôt, après des discussions infructueuses avec le manager Xavi sur l'avenir du joueur. Ce transfert signifie que Depay a finalement obtenu le transfert qu'il recherchait depuis longtemps loin de Barcelone, après avoir fait quatre apparitions pendant toute la saison après avoir refusé des transferts à Newcastle et Galatasary pendant l'été.

"Le FC Barcelona et le Club Atlético de Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Memphis Depay pour un montant de 3 millions d'euros plus un million de bonus éventuels", peut-on lire sur le site du Barça. "L'accord inclut une option d'achat préférentielle mais non obligatoire pour le joueur Yannick Carrasco. Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Memphis pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir."

Depay est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas avec 43 buts, derrière Robin van Persie (50 buts).

Avec le joueur de 28 ans enregistré comme joueur de l'Atletico, il ne lui reste plus qu'à faire ses débuts avec son nouveau club, bien que le match de samedi contre le Real Valladolid puisse arriver trop tôt pour le Néerlandais.