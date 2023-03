Memphis Depay règle ses comptes avec le Barça

Memphis Depay a récemment retrouvé son ancien entraîneur principal, Ronald Koeman, qui l'avait déjà dirigé aux Pays-Bas et à Barcelone.

Koeman est revenu en Oranje pour un second mandat au début de l'année et a renoué avec Depay, qu'il avait recruté à Barcelone à l'été 2021.

Ils ne sont pas restés ensemble très longtemps, car Koeman a été licencié quelques mois seulement après le début de la saison 2021/22, et a ensuite été remplacé par Xavi Hernandez. S'adressant à Algemeen Dagblad (via Marca), Depay a admis sa déception quant au traitement réservé à son compatriote par le FC Barcelone.

Depay défend Koeman

"La façon dont Ronald Koeman a été traité à Barcelone n'est pas correcte. Koeman est un entraîneur de grande classe et une personne fantastique. Il ne le méritait certainement pas.

Depay a depuis quitté Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid en janvier. Il était triste de devoir quitter les Blaugrana, après avoir manqué de temps de jeu lors de la première moitié de la saison.

"Bien sûr, c'est une déception (de partir), mais la déception fait partie de la vie. Dans le football, il faut continuer à avancer. Parfois, les choses vont très vite. Je me sens plus en forme à l'Atlético de Madrid et je joue de plus en plus.

Depay espère aider son nouveau club à terminer la saison en beauté, alors que l'Atlético Madrid vise la deuxième place de la Liga devant son rival, le Real Madrid.