Memphis Depay reçoit des conseils sur le championnat idéal

Henk ten Cate met en garde contre des changements radicaux au sein de l'équipe nationale néerlandaise après l'échec de la Coupe du monde. L'entraîneur à la retraite estime qu'il est trop tôt pour écarter définitivement Memphis Depay.

« On n’a pas beaucoup vu Memphis lors de ce tournoi, mais à 32 ans, il devrait encore pouvoir tenir le coup un certain temps. Même si je me demande s’il va vraiment beaucoup progresser en jouant dans le championnat brésilien », analyse Ten Cate dans un entretien accordé à Voetbal International.

Il conseille donc à l’attaquant de quitter les Corinthians pour retrouver l’Eredivisie, une « loterie des amis » où il pourrait, selon lui, retrouver son meilleur niveau et continuer à peser sur le jeu des Oranje. « C’est une option qu’il pourrait étudier. »

Il s’agace aussi des critiques récurrentes des médias et des supporters à l’égard de l’attaquant : « C’est l’un des joueurs expérimentés que l’on met trop facilement de côté. Cela me dérange. »

L’ancien entraîneur, qui a notamment travaillé à l’Ajax, à Chelsea et au FC Barcelone, estime que, malgré une Coupe du monde décevante, la sélection néerlandaise reste une équipe pleine de potentiel. « Je ne vois pas pourquoi il faudrait remplacer des joueurs maintenant. Absolument pas. C’est tout simplement un excellent groupe de joueurs. Il n’y a vraiment pas lieu de tout chambouler d’un seul coup après un tournoi décevant. C’est facile de dire ça, vu de loin. »

Il compare la situation aux deux plus grands noms du football : « Cristiano Ronaldo n’est plus le même joueur qu’il y a dix ans, mais il reste essentiel pour le Portugal. C’est pareil pour Messi en Argentine. Il ne faut pas mettre les gens au rebut trop vite. »

« Citez-moi de meilleurs joueurs que ceux qui composaient la sélection néerlandaise lors de cette Coupe du monde. Je ne vois toujours pas de meilleur défenseur central que Van Dijk », conclut Ten Cate.