Même la presse espagnole lâche Mbappé

Le Real a fait savoir qu'il était serein quant au fait que Mbappé ne rejoindrait apparemment pas le club cet été. Même El Chiringuito a renoncé

Pendant un certain temps, il a semblé que la seule conclusion logique à la situation de Mbappe au Paris Saint-Germain était de partir cet été, mais ces derniers jours, les relations semblent avoir été quelque peu réparées. Ces derniers jours, les relations semblent s'être quelque peu rétablies. Selon les dernières informations, Mbappe renoncera à une partie de ses primes afin d'être réintégré dans l'équipe.

Pendant ce temps en Espagne, le personnage emblématique Josep Pedrelol a commencé son émission El Chiringuito lundi soir en déclarant que "Le Tic-Tac est terminé", en référence au célèbre tic-tac de l'horloge qui dénotait l'arrivée imminente de Mbappé à Madrid.

Naturellement, cette émission est principalement dédiée à l'art dramatique et au théâtre, mais elle n'est pas dépourvue de connexions et de couverture en Espagne également. C'est sur El Chiringuito que Florentino Perez a expliqué pour la première fois l'idée de la Superleague européenne, et il est réapparu un peu plus d'un an plus tard pour déclarer que "ce Mbappé n'est pas mon Mbappé", après qu'il a décidé de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été. Peut-être, c'est en effet un signe que le Real Madrid a fait ses derniers appels dans la fenêtre de transfert.