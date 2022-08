Même l'OM ne veut pas de Cristiano Ronaldo

Selon Fabrizio Romano, Marseille n'est pas actuellement en négociations pour faire signer Cristiano Ronaldo depuis Manchester United.

Pablo Longoria ne serait pas chaud pour ce transfert, car le club français est concentré sur la construction d'un projet d'un tout autre genre.

Cristiano est déterminé à quitter Old Trafford cet été, et ce depuis quelques semaines. L'attaquant portugais de 37 ans veut continuer à étoffer son palmarès en Ligue des champions et a besoin de jouer pour un club qui participe à la C1 afin de réaliser cette ambition. Ce n'est pas le cas de United en ce moment.

Les géants de la Premier League ont terminé à la sixième place du classement la saison dernière, se qualifiant de justesse pour l'Europa League.

Cristiano est conscient que le temps est précieux à ce stade avancé de sa carrière et il ne veut pas passer 12 mois dans un projet qui est clairement en phase de transition. Mais il n'arrive pas à trouver un nouveau club.