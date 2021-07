Même bradé, Liverpool refuse de signer Ozan Kabak

En difficulté financière, Schalke a baissé de moitié le prix attendu pour son défenseur, mais les Reds n'entendent pas saisir l'occasion.

Liverpool a refusé la possibilité de signer définitivement Ozan Kabak, prêté par Schalke en fin de saison dernière, pour seulement 10 millions d'euros, a appris Goal. Les Reds se sont vu offrir l'international turc, Schalke cherchant désespérément à lever des fonds et à réduire sa masse salariale après sa relégation de la Bundesliga.

Mais la position de Liverpool, pour l'instant du moins, n'a pas changé, et des sources disent qu'il est peu probable que la proposition soit acceptée. Kabak a rejoint les Reds lors du dernier jour du mercato hivernal, alors que Jurgen Klopp cherchait à combler la crise défensive rencontrée par son équipe suite aux blessures.

Un prix réduit de moitié par Schalke 04

Mais avec le recrutement du Français Ibrahima Konate, et avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez qui feront leur retour, la décision a été prise de ne pas prendre l'option sur Kabak. Liverpool a également Nat Phillips et Rhys Williams, qui ont admirablement performé la saison dernière dans des circonstances difficiles.

Schalke, comprend Goal, est si impatient de se débarrasser de Kabak, l'un de leurs actifs les mieux côtés, qu'ils sont maintenant prêts à réduire de plus de moitié leur prix demandé pour le joueur de 21 ans. Liverpool, cependant, ne sera probablement pas impliqué. Kabak a disputé 13 matches au total après son transfert et a formé un partenariat suffisamment solide avec Phillips alors que les Reds ravivaient leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions au printemps.

Il a disputé les deux matches de l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, avant qu'une blessure n'interrompe sa saison, l'obligeant à manquer les cinq derniers matches de championnat. En quittant Anfield, Kabak a fait des adieux sincères, exprimant sa gratitude aux supporters et déclarant que l'expérience acquise au cours de son passage avec le club s'avérerait inestimable. Désormais, reste à savoir où il va poursuivre sa progression !