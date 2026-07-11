L’Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, a quitté le club anglais en établissant plusieurs records qui l’installent au panthéon du club.

Le Pharaon a quitté Liverpool en fin de saison dernière, après neuf années à Anfield couronnées par deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions.

Selon le site spécialisé « thisisanfield », il affiche le meilleur pourcentage de victoires de l’histoire du club parmi les joueurs ayant disputé plus de 400 matchs.

« Mo » a disputé 442 matchs sous le maillot des « Reds » toutes compétitions confondues, en remportant 276, soit un taux de 62,4 %, le plus élevé de l’histoire du club.

Il devance ainsi Kenny Dalglish (308 victoires en 515 matchs, 59,8 %), Alan Hansen (364 victoires en 620 matchs, 58,7 %) et son ancien coéquipier Jordan Henderson (58,5 %).

Sur ces 442 rencontres, il a inscrit 257 buts, soit une réalisation toutes les 139 minutes, le meilleur ratio de l’histoire du club parmi les joueurs ayant dépassé la barre des 100 buts.

À ce jour, Mohamed Salah n’a pas encore fixé son avenir, son nom étant évoqué du côté d’Aston Villa en Premier League, de Kansas City aux États-Unis et d’Al-Hilal en Arabie saoudite.