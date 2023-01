Le meilleur atout du PSG pour gagner la Ligue des champions ? Le RC Lens !

Mikaël Silvestre explique comment le RC Lens peut permettre au PSG de gagner la Ligue des champions cette saison.

Avec la défaite du PSG à Lens le 1er janvier 2023, la bataille pour le titre a été relancée en Ligue 1. Si le PSG est toujours leader du championnat, son avance n'est plus que de quatre points après son revers à Bollaert.

Lens champion de France ? Silvestre sceptique

Dans les colonnes de Betting Expert, Mikaël Silvestre, analyse les chances de titre du RC Lens : « L'écart s'est réduit à quatre points et Lens a l'avantage de ne pas jouer une compétition européenne. Ils ont juste la Coupe de France en plus du championnat. Les Lensois sont en très bonne forme mais logiquement, lorsque le PSG retrouvera Messi, Neymar et Mbappé, ce ne sera plus la même histoire. »

Le PSG a en effet repris la Ligue 1 sans Lionel Messi, en vacances en Argentine après avoir remporté la Coupe du monde. Les Parisiens ont battu le RC Strasbourg (2-1) avant de s'incliner à Lens (3-1). Face aux Lensois, le PSG était également privé de Neymar, suspendu après son expulsion contre les Strasbourgeois.

Pour Silvestre, Lens peut aider le PSG à gagner la Ligue des champions

Si Mikaël Silvestre voit le PSG gagner le championnat de France, il estime qu'un duel acharné avec Lens pourrait permettre au club parisien de remporter la Ligue des champions : « Ce serait bien d'avoir un challenger pour le PSG jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, ça aiderait le PSG à rester concentré et ce serait un atout pour gagner la Ligue des champions. »

Le PSG qui est toujours en quête de son premier sacre en Ligue des champions affrontera lors des huitièmes de finale le Bayern Munich. Le match aller se jouera le 14 février 2023 au Parc des princes et la manche retour aura lieu le 8 mars 2023 à l'Allianz Arena.

Silvestre sous le charme du Rennes de Genesio

Ancien joueur et dirigeant du Stade Rennais, Mikaël Silvestre garde toujours un œil attentif sur les bonnes performances du club breton (4e en Ligue 1 et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa) et selon lui, le mérite en revient à Bruno Genesio.

« Concernant le Stade Rennais, je pense qu'il faut féliciter leur entraîneur, Bruno Genesio, parce que son équipe pratique du bon football et que c'est agréable de les voir jouer. Genesio fait un excellent travail », a confié Silvestre.