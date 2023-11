Megan Rapinoe s'en prend à Dieu

Megan Rapinoe a été accusée de "narcissisme" pour sa remarque sur Dieu après son dernier match professionnel avec l'OL Reign.

Rapinoe a fait sa dernière apparition professionnelle lors de la finale NWSL de l'OL Reign contre le Gotham FC samedi, mais a vu sa soirée écourtée de façon malheureuse. La joueuse de 38 ans a dû être remplacée après s'être blessée au talon d'Achille six minutes après le début de la rencontre, qui s'est soldée par une défaite 2-1 de l'OL Reign.

C'est sans doute une façon cruelle pour Rapinoe de mettre un terme à son illustre carrière, mais elle a suscité une certaine controverse avec ses commentaires d'après-match. "Je ne suis pas une personne religieuse et s'il y avait un dieu, c'est la preuve qu'il n'y en a pas", a déclaré Rapinoe. "C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Au bout de six minutes, j'ai mangé mon Achille".

Le présentateur de SportsCenter, Sage Steele, anciennement d'ESPN, n'a pas apprécié les remarques de Rapinoe. La quinquagénaire, qui parle ouvertement de sa foi et se qualifie de "croyante" dans sa bio sur X, a déclaré dans une réponse à une vidéo de l'interview de Rapinoe sur la plateforme de médias sociaux : "Le narcissisme dans toute sa splendeur".

Rapinoe restera comme l'une des joueuses les plus influentes de tous les temps, avec deux Coupes du monde et 203 sélections pour l'USWNT. Elle a également remporté trois NWSL Shields avec l'OL Reign et a gagné le Ballon d'Or Féminin en 2019.