Mbappé, Zidane, Ronaldo... Florentino Pérez vide son sac sur les dossiers du Real Madrid

Après avoir défendu le projet de la Super League, le président du Real Madrid a évoqué l'avenir de Zidane, l'intérêt pour Mbappé et un retour de CR7.

Florentino Pérez est au four et au moulin. Le président du Real Madrid, qui est aussi depuis dimanche le président de la nouvelle compétition européenne : la Super League, doit à la fois se battre pour les intérêts de son club ainsi que pour ceux de cette nouvelle compétition. Ce lundi, Florentino Pérez a tenté de convaincre et d'expliquer le projet de la Super League sur le plateau de Chiringuito, mais il a également été interrogé sur les dossiers chauds du Real Madrid.

Et pour commencer, le président du Real Madrid a répondu à la ferveur autour d'une signature de Kylian Mbappé : "Regardez, je porte un masque et j'entends "signez Mbappé". Ce que je leur réponds ? Tranquille… C’est vrai que c’est un très bon joueur. Le Real a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé. Mais nous avons gagné beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont produites. Nous devons avancer et j'y travaille. Je ne lui ai pas parlé… Du moins pas aujourd'hui. C'était une blague. Je peux vous assurer que je ne lui ai pas parlé depuis des années. Je ne sais que ce que je lis dans les journaux (...) Je fais de mon mieux pour que le Real Madrid ne perde pas la place qu'elle mérite. Cette année, nous devions gagner 900 millions et nous allons gagner 600 millions. Mais le Real était aussi ruiné quand je suis arrivé en 2000".

Le président du Real Madrid a assuré, en dépit des rumeurs, qu'il souhaite conserver Zinedine Zidane sur le banc de touche pour la saison prochaine : "C’est le meilleur entraîneur que nous ayons jamais eu. Une légende. Évidemment que je veux qu'il reste. Il a une personnalité un peu comme la mienne, il ne supporte pas les conférences de presse. Il ne dit rien, il est heureux… Comme il le dit, on ne sait jamais. Il a un contrat en vigueur".

"Je n'ai pas dit que Ramos ne prolongerait pas"

En revanche, pas de retour de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole au programme. Si le président du Real Madrid a beaucoup de respect pour le meilleur buteur de l'histoire du club merengue, il n'est visiblement pas emballé à l'idée de le reprendre l'été prochain : "Un retour de CR7 ? Non. Il est sous contrat avec la Juventus.Ça n'a pas de sens qu'il revienne. Je l'aime beaucoup, il nous a beaucoup donné, mais ça n’a pas de sens".

Florentino Pérez a aussi mis la pression sur le dossier Sergio Ramos. Le capitaine espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat et les négociations n'avancent pas beaucoup : "Je l'aime aussi beaucoup, mais nous sommes dans une très mauvaise situation. Nous devons être réalistes. Nous sommes tous dans une très mauvaise situation. Je n'ai pas dit que Ramos ne prolongerait pas. Nous pensons à la fin de cette saison, puis nous verrons ce qui se passera la saison prochaine. Beaucoup de choses peuvent se produire. Nous allons d'abord clore cette saison. Nous discutons avec de nombreux joueurs et beaucoup d'entre eux baissent volontairement leur salaire. Certains ont déjà baissé leur salaire, notamment les deux qui sont partis, Jovic et Odegaard. Si Ramos a accepté ? L’année dernière oui… Cette année, il est dans une situation différente".

Enfin, le président du Real Madrid s'est épanché sur le cas de Lionel Messi. Florentino Pérez aimerait voir l'Argentin rester chez son rival pour la beauté des Clasicos : "Ça me plairait. C'est un grand joueur. Le phénomène Real-Barça est un luxe que nous n'avons qu'ici, des millions de personnes regardent le Clasico. Quand City et United s’affrontent, par exemple, cela n'arrive pas."