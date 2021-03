Mbappé viserait les JO 2024

S'il souhaite disputer les JO au cours de sa carrière, Kylian Mbappé pourrait attendre l'édition 2024 à Paris pour cela.

La question est posée depuis la qualification des Bleuets lors de l'Euro Espoirs 2019 : quels joueurs iront à Tokyo dans le groupe de Sylvain Ripoll pour y disputer les Jeux Olympiques ?

Le nom de Kylian Mbappé, plus appelé en Espoirs mais toujours éligible du fait de son âge (sans prendre une des trois places dérogatives pour des joueurs plus âgés, donc) a été évoqué à maintes reprises.

"J'aimerais bien qu'il aille aux JO, disait d'ailleurs récemment Noël Le Graët à propos de l'attaquant du PSG. En tout cas, lui, quand on lui pose la question, il répond oui s'il peut. Mais c'est difficile entre les matches de l'équipe de France, du PSG… C'est un vœu mais j'ai trouvé très sympa qu'il dise ça."

Une participation qui reste toutefois très hypothétique pour un joueur qui va d'abord disputer l'Euro avec l'équipe de France A à partir de la mi-juin. Peu probable donc de le voir enchaîner les deux compétitions alors que son club reprendra le chemin de la compétition à ce moment-là.

"On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects. On a un rapport direct et clair avec la Fédération et avec le président(Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça", tempérait de son côté Leonardo sur le sujet.

Or selon les informations du Parisien, le champion du monde aurait déjà en tête la prochaine échéance olympique : 2024. Des Jeux qui seront organisés en France - et donc pour lesquels les Bleuets seront qualifiés d'office - dans la ville natale du natif de Paris, qui a ensuite grandi à Bondy.

Qui plus est, certainement des Jeux Olympiques disputés dans de meilleurs conditions sanitaires que cet été au Japon alors que la crise du Covid sévit toujours. Alors que peut-être que l'ancien monégasque s'essaiera à l'enchaînement Euro en Allemagne avec les Bleus - JO à la maison avec le rêve de décrocher une médaille d'or chez lui.