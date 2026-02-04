Mbappé "véritable capitaine" des Bleus, la grosse mise au point

Le sélectionneur français a répondu aux critiques persistantes concernant l'implication de l'attaquant, affirmant que son profil explosif exige une approche tactique différente pour tirer le meilleur de lui avec les Bleus.

Deschamps balaie les critiques sur l'implication de Mbappé

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a pris la défense de son joueur vedette face à l'attention accrue portée à ses contributions défensives et à ses statistiques de course. Le style de jeu de Mbappé a récemment suscité des critiques dans la presse espagnole et française, et Deschamps a abordé le sujet sensible lors d'une rencontre avec des journalistes à un festival.

Les critiques ont souligné que les distances parcourues par Mbappé, inférieures à celles de ses coéquipiers, témoignent d'un manque d'effort, notamment lorsque l'équipe n'a pas le ballon. Cependant, Deschamps a été catégorique dans sa réponse, estimant qu'exiger un volume de course important de la part du joueur de 27 ans serait un mauvais usage de ses talents spécifiques.

L'entraîneur champion du monde a fait valoir que l'analyse du football moderne confond souvent effort et efficacité. Pour Deschamps, gérer un joueur du calibre de Mbappé implique d'accepter certains compromis afin de préserver la puissance explosive nécessaire pour faire basculer les matchs dans le dernier tiers du terrain.

« Il n'a pas le profil » pour courir 11 km.

Dans une évaluation sans détour des attributs physiques de son capitaine, Deschamps a clairement indiqué que les supporters et les consultants devaient revoir leurs attentes. L'entraîneur a expliqué que Mbappé est physiquement taillé pour des pointes de vitesse extrême plutôt que pour l'endurance d'un milieu de terrain box-to-box, en réponse à une question d'un journaliste sur son refus de défendre.

« C’est votre analyse, mais je ne crois pas que ce soit le cas, même si certains joueurs courent peut-être moins que d’autres. Si vous voulez qu’il parcoure au moins 11 km par match, ne vous en faites pas, il ne le fera pas », a déclaré Deschamps.