Mbappé titulaire, pas Messi, le onze du PSG face à Reims

Le PSG affronte le Stade de Reims ce dimanche soir et le monde entier guettait la compo de Mauricio Pochettino.

Ave Leo Messi ? Sans Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid ? La composition officielle de l'équipe du Paris saint-Germain contre Reims soulevait plusieurs interrogations et le monde entier la surveillait.

Et on tient enfin des réponses. L'Argentin démarre sur le banc, alors que le Français est bel et bien titulaire comme un signal envoyé au Real Madrid, qui n'a certainement pas dû en rater une miette.

Mauricio Pochettino a aligné un système offensif puisqu'Angel Di Maria aussi est titulaire, tout comme Marco Verratti et Georginio Wijnaldum dans l'entrejeu, aux côtés d'Idrissa Gueye.

En défense centrale on retrouve Marquinhos - de retour dans le onze - et Thilo Kehrer. Le très offensif Achraf Hakimi est présent en tant que latéral droit, alors qu'Abdou Diallo est son pebdant à gauche. Keylor Navas est lui présent dans les cages.

La compo officielle du PSG face à Reims :

Navas – Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo – Verratti, Gueye, Wijnaldum – Di Maria, Mbappé, Neymar