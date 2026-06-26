Dans une soirée qui n’admet pas les demi-mesures, la France aborde le troisième et décisif match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège avec un seul mot d’ordre : la victoire, ou des calculs compliqués.

Les Bleus visent la première place grâce à Mbappé, déterminé à entrer dans les annales, et à de nouvelles options alignées par Deschamps au milieu de terrain pour la première fois depuis le match contre l’Islande.

Kylian Mbappé disputera son dix-septième match en phase finale de Coupe du monde sous le maillot des « Bleus », égalant ainsi le record détenu par le duo historique Fabien Barthez et Thierry Henry, selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot ».

La star du Real Madrid frappe ainsi à la porte du panthéon, avec la possibilité, en cas de performances maintenues, d’atteindre une place historique au fil des prochaines étapes.

Didier Deschamps, absent pour cause de deuil familial, a choisi de reconduire le duo Manu Koné-Aurélien Tchouaméni, aligné pour la première fois depuis le 9 septembre 2025 contre l’Islande.

Un choix stratégique qui renforce l’entrejeu à un moment crucial, face à la sélection d’Erling Haaland, dans un match sans demi-mesure où la première place est l’unique objectif.

De son côté, Jules Koundé poursuit sa série : il a été titulaire lors des 13 derniers matchs des Bleus en grandes compétitions, soit la meilleure série en cours au sein de l’équipe de France.

La régularité du défenseur du FC Barcelone offre une assurance défensive précieuse au staff tricolore, à la veille d’un choc contre la Norvège qui désignera le leader du groupe et le premier qualifié pour les huitièmes de finale.