Kylian Mbappé n'a pas l'intention de se cacher dans la course au Ballon d'Or : l'attaquant français du Real Madrid a défendu avec force ses chances de remporter le trophée.

C'est ce qui ressort d'un extrait d'un entretien accordé au magazine « France Football », qui sera diffusé dans son intégralité au cours de la période à venir.

Quelques heures avant l'annonce de la liste des nommés pour la récompense, Mbappé a déclaré, selon les propos rapportés par le journal Marca : « J'ai le sentiment que je suis capable de le gagner cette année, c'est pourquoi je ne me suis pas éloigné de cet objectif », affirmant que le Ballon d'Or demeure l'un de ses principaux objectifs à court terme.

Pour défendre sa candidature, l'attaquant du Real Madrid s'est appuyé sur la nature individuelle du trophée, en réponse à ceux qui le critiquent pour ne pas avoir décroché de titres collectifs la saison passée.

Il a affirmé : « C'est une récompense individuelle, et l'on considère ce que le joueur a apporté sur le plan individuel. »

Il a ajouté : « Les gens disent que je n'ai pas gagné de titres, mais je n'ai jamais vu un Ballon d'Or attribué à l'unanimité à un joueur qui aurait tout remporté à chaque fois. Je ne sais pas s'il y a un jour eu un joueur qui l'a gagné avec 100 % des voix, ce qui veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui estime qu'il ne le méritait pas. »

La Coupe du monde reste le principal argument de Mbappé dans la course au Ballon d'Or, après avoir terminé le tournoi en tant que meilleur buteur et remporté le Soulier d'or, un accomplissement dont la star française est très fière.

Il a déclaré : « Devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde et dépasser toutes les grandes légendes du sport à travers l'histoire, dans la compétition la plus importante qui soit, c'est quelque chose qui attire les regards, un événement mondial. »

Il a poursuivi : « Terminer meilleur buteur des grandes compétitions, là où participent les meilleurs joueurs du monde, c'est quelque chose d'important. L'histoire doit toujours être récompensée. »

Il a affirmé avec clarté : « Pour qui vais-je voter ? Pour moi-même. »

Il a ajouté : « Mais je comprends ceux qui votent différemment, car nous ne sommes pas dans une dictature de la pensée. Quand je regarde les arguments et quand je regarde la concurrence, je me dis que remporter le trophée ne serait pas un vol. »

Les propos de Mbappé interviennent à un moment décisif, puisque « France Football » annoncera demain la liste des trente nommés pour la soixante-dixième édition du trophée, lors d'une saison où aucun joueur ne dispose d'un avantage clair.

La période d'évaluation se poursuit jusqu'au 19 juillet, jour où l'Espagne a été sacrée championne du monde aux dépens de l'Argentine, Rodri obtenant le prix du meilleur joueur du tournoi, ce qui fait du milieu de terrain espagnol l'un des principaux concurrents de Mbappé pour la récompense.

Malgré cela, les chances de Mbappé se heurtent à un obstacle évident : l'absence de grands titres au cours de sa saison.

Ni le Real Madrid n'a réussi à terminer la saison avec des titres marquants, ni l'équipe de France n'est parvenue à être sacrée championne du monde. Mbappé n'a donc pas pu couronner ses remarquables statistiques individuelles par un grand titre collectif.

Ce facteur fait partie des éléments qui influent souvent sur la course au Ballon d'Or ces dernières années, ce qui opposera les immenses accomplissements offensifs de Mbappé à l'importance des titres collectifs au moment de désigner l'identité du lauréat du trophée.

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