Dwight Yorke insiste sur le fait que Manchester United doit essayer de recruter Kylian Mbappé, car il pourrait imiter Ronaldo à Old Trafford.

Yorke insiste sur le fait que Manchester doit s'impliquer dans l'offre pour Mbappe car il "transformerait" le club et le rendrait non seulement favori pour le titre de Premier League, mais lui redonnerait également son statut de plus grand club du football mondial. Mbappe veut quitter le PSG et devrait arriver au terme de son contrat avant de rejoindre le Real Madrid sur la base d'un transfert gratuit l'été prochain. Le Français devrait rejeter la possibilité de rejoindre Al-Hilal dans le cadre d'une transaction record de 300 millions d'euros (257 millions de livres sterling / 334 millions de dollars).

Yorke a déclaré à OLBG : "La signature de Kylian Mbappé par Man United serait formidable pour la Premier League, car il y aurait une rivalité entre les deux clubs de Manchester et leurs superstars. Cela permettrait probablement à Man United de redevenir l'équipe numéro un sur le terrain et en dehors. Man United n'a pas été l'équipe numéro un sur le terrain depuis des années, mais la signature de Mbappé nous élèverait à ce statut. Vous voyez ce que Lionel Messi a fait à l'Inter Miami, je pense que c'est ce que Mbappe fera à Man United s'il finit à Old Trafford. Le club se démarquerait des autres. La Premier League est déjà le championnat numéro un au monde, elle montera encore d'un cran si Mbappe arrive.

"Si Mbappe signe à Man United, cela pourrait faire de nous des favoris pour le titre. L'ascension que cela donnerait aux joueurs ferait la différence. J'ai déjà joué dans des équipes où il y avait des joueurs de classe à certains postes qui vous donnaient ce petit plus de 20 %. Les joueurs de Man United seraient en ébullition, Manchester serait en ébullition, les supporters seraient en ébullition et cela élèverait les joueurs et le club à un autre niveau. Je dirais pour l'instant que la signature de Mbappe fait de Man United au moins le deuxième favori pour le titre de Premier League. Mbappe aurait le même impact sur Manchester que Cristiano Ronaldo lorsqu'il a signé à Man United en 2021. Il est évident que Lionel Messi et Ronaldo jouissent toujours d'une grande popularité, mais Mbappé est sur le point de les égaler. Je serais certainement très enthousiaste en tant que joueur et supporter s'il signait".