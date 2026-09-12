Mbappé se rapproche d'un exploit historique : huit buts le séparent du record de Ronaldo

Kylian Mbappé a poursuivi sa belle forme avec le Real Madrid, en inscrivant un doublé face au Rayo Vallecano, guidant le club merengue vers la victoire (4-1), portant son total à 6 buts en Liga et rejoignant Raphinha dans la course au trophée « Pichichi ».

Le premier but de Mbappé est intervenu après 14 minutes, lorsque Carreras s'est lancé sur le côté droit et s'est infiltré dans la surface de réparation, avant d'être fauché par Lejeune, incitant l'arbitre García Verdura à désigner le point de penalty.

Mbappé s'est chargé de tirer le penalty, envoyant le ballon sur la gauche d'Odero, qui disputait sa première rencontre comme titulaire avec le Rayo Vallecano.

8 buts séparent Mbappé du centième

Mbappé ne s'est pas contenté de son premier but, puisqu'il est revenu à la 91e minute pour inscrire son deuxième but de la rencontre, et le quatrième du Real Madrid, portant son total à 6 buts en Liga. Il a également réduit à 8 buts seulement le nombre de réalisations qui le séparent d'atteindre la barre des 100 buts sous le maillot du Real Madrid, un exploit qu'il cherche à réaliser en un peu plus de deux saisons.

Cristiano Ronaldo avait atteint le même chiffre dans un délai similaire, après avoir inscrit son 100e but avec le club le 2 novembre, à l'issue de 105 matches disputés.

Il reste à Mbappé 6 matches en Liga et deux rencontres en Ligue des champions, ce qui lui laisse 8 matches pour atteindre le 100e but avec le Real Madrid.