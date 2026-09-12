Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Mbappé se rapproche d'un exploit historique : huit buts le séparent du record de Ronaldo

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
Espagne
France
Portugal

A marqué rapidement face au Rayo Vallecano

Kylian Mbappé a poursuivi sa belle forme avec le Real Madrid, en inscrivant un doublé face au Rayo Vallecano, guidant le club merengue vers la victoire (4-1), portant son total à 6 buts en Liga et rejoignant Raphinha dans la course au trophée « Pichichi ».

Le premier but de Mbappé est intervenu après 14 minutes, lorsque Carreras s'est lancé sur le côté droit et s'est infiltré dans la surface de réparation, avant d'être fauché par Lejeune, incitant l'arbitre García Verdura à désigner le point de penalty.

Mbappé s'est chargé de tirer le penalty, envoyant le ballon sur la gauche d'Odero, qui disputait sa première rencontre comme titulaire avec le Rayo Vallecano.

8 buts séparent Mbappé du centième

Mbappé ne s'est pas contenté de son premier but, puisqu'il est revenu à la 91e minute pour inscrire son deuxième but de la rencontre, et le quatrième du Real Madrid, portant son total à 6 buts en Liga. Il a également réduit à 8 buts seulement le nombre de réalisations qui le séparent d'atteindre la barre des 100 buts sous le maillot du Real Madrid, un exploit qu'il cherche à réaliser en un peu plus de deux saisons.

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Cristiano Ronaldo avait atteint le même chiffre dans un délai similaire, après avoir inscrit son 100e but avec le club le 2 novembre, à l'issue de 105 matches disputés.

Il reste à Mbappé 6 matches en Liga et deux rencontres en Ligue des champions, ce qui lui laisse 8 matches pour atteindre le 100e but avec le Real Madrid.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google