Mbappé se lâche enfin après son but !

Un match, un but, une victoire, un trophée : ce sont des débuts de rêve pour Kylian Mbappé, qui a enfilé le maillot du Real pour la première fois

Sa contribution a été essentielle lors de la victoire 2-0 contre l'Atalanta, qui a permis aux Merengues de remporter la Supercoupe d'Europe pour la sixième fois, un record.

S'adressant à CBS Sports après le match, il a expliqué que c'était un moment magique à Varsovie.

L'article continue ci-dessous

"C'est une nuit magique, j'ai toujours rêvé de ce genre de soirée, et maintenant c'est une réalité. Jouer pour ce club, le meilleur club du monde, c'est quelque chose de fou. Je suis vraiment content de faire mes débuts aujourd'hui, bien sûr que nous avons gagné un trophée."

"C'est vraiment important de gagner un trophée, car tout le monde a gagné ici, et marquer un but, pour un attaquant, être là, aider mon équipe est toujours un plaisir, et j'espère être là comme ça et m'améliorer pour aider davantage l'équipe."

Carlo Ancelotti a sélectionné Mbappé pour former un trio offensif fluide aux côtés de Rodrygo Goes et Vinicius Junior, tandis que Jude Bellingham a reculé au milieu de terrain pour aider Aurelien Tchouameni et Fede Valverde, auteur du premier but. On a demandé à Mbappé comment il s'intégrait dans ce système.

« C'est facile de jouer avec eux parce que ce sont de grands joueurs, et tous les joueurs sont excellents. C'est le Real Madrid, c'est pour ça que nous sommes le plus grand club du monde, parce que nous avons les meilleurs joueurs. C'est un plaisir de jouer avec Rodrygo, Vinicius, avec Bellingham aussi, et tous les gars là-bas. »

Mbappé s'est déjà installé à Madrid, et avait même trouvé un logement des mois avant d'arriver dans la capitale, mais il a déclaré que l'accueil qu'il avait reçu était excellent.

« Non, je suis arrivé ici, comme je l'ai dit avant le jour de ma présentation. J'arrive avec humilité, ma personnalité, des choses naturelles, et je dois dire merci à tous les gars du club. »

« L’entraîneur, le staff, les joueurs, tout le monde, parce qu’ils m’ont aidé. Mon adaptation est si facile parce qu’ils me donnent tout, ils m’ont aidé dans tout, ma maison, tout dans ma vie, donc je dois juste penser au football. Et c’est pour ça que je suis le meilleur, juste pour jouer au football. »

Mbappé sera de retour en action dimanche soir à 21h30 CEST, alors que le Real Madrid lance sa campagne de Liga avec un déplacement sur l’île du RCD Mallorca. Les Madridistas devront attendre dimanche 25 pour le voir en action au Santiago Bernabeu, lorsque les Blancos affronteront le Real Valladolid.