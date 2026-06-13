Mbappé s'exprime sans détours sur le nouveau transfert du Real... et réserve une place particulière à Pogba

Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a livré son avis sur l’une des nouvelles recrues madrilènes alors qu’il se trouvait aux États-Unis avec l’équipe de France pour disputer la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus entameront la compétition dans le groupe 9 par une rencontre face au Sénégal, mardi prochain, avant d’affronter l’Irak et la Norvège.

Selon plusieurs médias français et espagnols, dont l’agence France-Presse, le Real Madrid aurait obtenu « gratuitement » la signature du défenseur français Ibrahima Konaté, jusqu’en 2030, après l’expiration de son contrat avec Liverpool.

Interrogé par L’Équipe au sujet de plusieurs cadors tricolores, l’attaquant a livré son avis sur son futur coéquipier : « C’est un défenseur extrêmement agressif, dans tous les sens du terme. Il ne fait jamais d’erreur, il est très fort dans son marquage et veut faire sentir à son adversaire qu’il va passer une soirée difficile. »

Il a ajouté : « J’aimerais avoir des défenseurs comme lui dans mon équipe, car ils font preuve de détermination et de souplesse tactique. Ils sont capables de presser leurs adversaires, de s’imposer dans les duels, de gagner les tacles et de respecter la discipline tactique. »

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Il a également salué le milieu de terrain N’Golo Kanté, affirmant : « Il n’a pas peur de prendre sa retraite, même s’il atteint l’âge de 64 ans. »

Mbappé a par ailleurs refusé de comparer le milieu de terrain des Bleus Mano Koné (AS Rome) à Paul Pogba, estimant : « Il ne faut pas le comparer à Pogba, car cela signifierait qu’on attendrait de lui qu’il fasse ce que Pogba a fait, et il ne le fera pas. Car il n’y a qu’un seul Paul Pogba, et il n’y en aura qu’un seul. Tout comme j’espère qu’il n’y aura qu’un seul Mano Koné. »

Mbappé a également salué les qualités d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise, ses partenaires en attaque. À propos de Dembélé, il a affirmé : « Il est au sommet de son art, mûr et décisif. Je pense qu’il est capable de réaliser une performance exceptionnelle dans ce tournoi. Il serait bon que notre relation mûrisse un peu, même si elle reste inchangée (rires). Nous nous connaissons depuis l’âge de 13 ans, nous échangeons chaque jour via plusieurs groupes WhatsApp et partageons les mêmes centres d’intérêt. Nous avons tout vécu ensemble et nous voulons soulever la Coupe du monde une deuxième fois ensemble. »