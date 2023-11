Mbappé s'explique sur son futur ! L'incroyable rebondissement

Kylian Mbappé s'est fendu d'une nouvelle mise au point concernant son avenir en club.

Sondé sur son futur dans un entretien pour Téléfoot, alors que son bail avec le PSG prendra fin à l'été 2024, Kylian Mbappé a une nouvelle fois botté en touche.

"C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection, a-t-il commenté.

L'article continue ci-dessous

"J'ai vraiment envie qu'on parle de l'équipe nationale. On a de très bons résultats. J'ai envie qu'on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça."

"Ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l’équipe de France et j’aimerais le rester pour les dix jours qui viennent. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et me la poser. Le pays avant tout", avait-il expliqué avant la démonstration contre Gibraltar devant les médias.

Mbappé, champion du monde du "ni oui, ni non"... Le mystère reste entier.