Kylian Mbappé était d'humeur taquine lorsqu'un journaliste lui a demandé ce que son nouveau poste au PSG signifiait pour son avenir.

L'attaquant s'est vu confier un rôle plus libre par l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, mais son avenir reste incertain alors que son contrat avec le club français expire à la fin de la saison. A la question de savoir si sa nouvelle position pourrait avoir un impact sur sa décision future, Mbappé a donné une réponse cinglante.

Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur son nouveau poste, Kylian Mbappe l'a interrompu en disant : "Oui, c'est quoi le rapport en fait ? Je n'ai pas compris".

Le journaliste a demandé si la transformation aiderait à le persuader de rester, l'attaquant a répondu : "Parce qu'avant je n'étais pas important ? J'ai toujours été important. Je ne le suis pas encore plus, je suis dans la continuité. C'est l'évolution d'un joueur. Je suis dans la continuité de ce que j'ai été depuis que je suis arrivé à Paris".

Mbappé a discuté de son avenir cette semaine et a déclaré qu'il n'avait pas pris de décision quant à savoir s'il resterait ou non. Le Real Madrid continue d'être lié à l'international français, mais le PSG considère également Liverpool comme une menace possible pour ses espoirs de le garder.

Le joueur de 25 ans est désormais libre d'entamer des négociations avec d'autres équipes en vue d'un éventuel transfert estival. Pendant qu'il étudie les offres, il va probablement poursuivre la saison avec le PSG et pourrait être en action lors de la rencontre avec Revel en Coupe de France dimanche.