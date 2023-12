Pablo Sarabia a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé : Qui est le meilleur ?

Le milieu de terrain espagnol, qui évolue aujourd'hui aux Wolves, est passé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il a vu de près la superstar portugaise Ronaldo à Santiago Bernabeu, avant d'avoir la chance de travailler avec Messi, Mbappé et Neymar en France.

Classer ces attaquants emblématiques n'est pas une tâche facile, et Sarabia a confié à talkSPORT le temps qu'il a passé en compagnie des plus grands de tous les temps : "C'est incroyable parce que c'est un rêve de jouer avec ces joueurs. J'ai beaucoup appris car lorsque vous vous entraînez avec ces coéquipiers, ces joueurs, c'est incroyable. Les buts, les passes décisives, c'est très important d'essayer d'apprendre en ce moment et à l'entraînement tous les jours. Ce sont des joueurs extraordinaires. En dehors du terrain, ce sont de très bonnes personnes et c'est pour cela que c'est une référence pour moi et que je veux transmettre cela à mon fils.

Lorsqu'on lui demande de classer Ronaldo, Messi et leurs coéquipiers, Sarabia répond : "C'est une question très difficile : "C'est une question très difficile. C'est Cristiano parce que son état d'esprit est incroyable. C'est très difficile. Neymar, sa capacité à être différent des autres joueurs, à pouvoir tout faire, je n'ai jamais rien vu de tel. Il a beaucoup de qualités avec le ballon, c'est incroyable. Avec Messi, tout le monde connaît sa capacité, sa capacité à marquer, à trouver la solution.

Messi et Ronaldo se trouvent depuis un certain temps au centre d'un débat interminable sur le titre de champion du monde, et tous deux ont gagné de nombreux partisans à leur cause respective. Messi est considéré comme le plus naturellement doué, tandis que Ronaldo s'est hissé au sommet du football grâce à son travail acharné.