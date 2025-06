Mbappé règle ses comptes avec le PSG, le grand déballage

Kylian Mbappé n'a pas été gêné par le triomphe de son ancien club, le PSG, en Ligue des champions, affirmant ne pas regretter son arrivée à Madrid

Mbappé est sorti du silence après le triomphe historique du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, affirmant ne pas éprouver de rancune envers son ancien club, qui a remporté son premier titre de Ligue des champions dès la première saison après son départ pour le Real Madrid. Le Français a également assuré ne pas regretter son arrivée à Madrid l'été dernier, affirmant que son passage au Parc des Princes était terminé.

Le PSG a remporté une victoire écrasante 5-0 en finale contre l'Inter, soit la plus large victoire de l'histoire de la compétition en finale. Les Parisiens ont remporté le titre dès leur première saison sans Mbappé, grâce aux performances phénoménales d'Ousmane Dembélé qui font de lui le candidat idéal pour soulever le Ballon d'Or cette année. Alors que Mbappé n'a remporté ni la Ligue des champions, ni la Liga, ni la Coupe du Roi avec le Real Madrid, le PSG a réalisé un sans-faute historique en remportant tous les trophées possibles. Malgré le succès de l'équipe de Luis Enrique, Mbappé a déclaré n'avoir aucune rancune envers ses anciens employeurs et être même satisfait de leur performance. Le joueur de 26 ans a d'ailleurs adressé ses plus sincères félicitations aux poids lourds français sur les réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

S'adressant aux journalistes samedi, Mbappé a déclaré (via ESPN) : « J'étais heureux, ils le méritaient, ils ont traversé tant de difficultés, moi aussi. J'ai connu toutes les étapes de la Ligue des champions, sauf la victoire. C'était la meilleure équipe d'Europe. Je ne me souviens pas les avoir vus mener 5-0. C'est totalement mérité, ils sont en train de devenir l'équipe que tout le monde veut battre. »

« Le PSG a gagné la Ligue des champions sans moi, ça ne me touche pas. » C'est une bonne chose. Je pense que nous sommes tous confrontés à des défis dans notre carrière. Je suis un peu plus dans l'œil du cyclone, ce qui est une bonne chose. J'ai toujours aimé être dans ces situations, c'est à moi de travailler. J'ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de choses qui me pesaient et j'ai réussi à m'en débarrasser.

« Suis-je parti trop tôt ? Non, mon histoire était terminée, elle devait s'arrêter. Il n'y avait pas d'amertume, j'étais au bout du rouleau.»

Après avoir été capitaine de l'équipe de France lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations contre l'Allemagne dimanche, il s'envolera pour les États-Unis avec le Real Madrid pour participer à la Coupe du Monde des Clubs remaniée, qui débute le 14 juin. Madrid disputera son premier match le 18 juin contre les poids lourds saoudiens d'Al-Hilal.