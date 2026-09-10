Lors de son premier mois en tant que candidat exceptionnel pour mener l'attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé a tranché la concurrence très tôt et a été sacré du trophée « MahouFive Stars » du meilleur joueur de l'équipe pour le mois d'août, envoyant ainsi un message d'avertissement clair à tous les rivaux des Merengue : c'est ma saison.

Le sacre de la star française fut mérité à tous points de vue, lui qui a été l'élément différenciateur du début de saison de l'équipe. Il a été titulaire lors des trois matchs de championnat et a inscrit 4 buts qui ont mené le Real Madrid à décrocher le carton plein et à occuper le devant de la scène très tôt.

Après avoir reçu son trophée à la Cité sportive de Valdebebas, Mbappé est apparu devant la caméra officielle du club avec une grande confiance et un ton empreint d'ambition, affirmant que ce qui s'est passé en août n'est qu'un début.

Mbappé a déclaré, dans des propos rapportés par les médias espagnols : « Nous avons bien entamé la saison, et j'espère que nous poursuivrons sur cette lancée samedi. Je pense qu'il y a beaucoup de succès à décrocher cette saison. »

La star française a ajouté, évoquant ses motivations personnelles : « J'ai hâte d'aider l'équipe et de prouver notre capacité à réaliser de grandes choses cette année. Je suis toujours heureux de jouer ici, je sais que c'est un grand honneur de porter ce maillot. »

Mbappé n'a pas manqué l'occasion de parler de l'ambiance au sein du vestiaire, notamment après le mercato estival qui a vu l'arrivée de nouveaux noms pour renforcer l'effectif de José Mourinho.

Le capitaine de l'équipe de France a expliqué : « C'est toujours bien de voir de nouveaux visages. Ils sont enthousiastes à l'idée de servir les couleurs du club, le Real Madrid. Nous avons veillé à ce que chacun s'adapte aussi facilement que possible afin que nous puissions tous aller dans la même direction. »

Il semble que l'harmonie dont parle Mbappé commence à porter ses fruits rapidement sur le terrain, le Français menant l'attaque du Real Madrid vers une saison sur laquelle tous parient pour en faire celle des grands titres.

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