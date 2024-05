Mbappé quitte le PSG, la réaction surprenante du Real Madrid

Le Real est prêt à recruter Mbappé, qui a annoncé vendredi soir son départ de Paris, mais les réactions du club espagnol sont discrètes.

Son annonce a pris le vestiaire par surprise, mais ils ne s'y attardent pas particulièrement, car ils ont « des choses plus importantes à penser », à savoir la Ligue des champions. Ils sont ravis de la perspective de jouer avec Mbappé, selon Relevo, mais ils ne veulent pas que cela détourne l'attention de la finale à Wembley, ni de la grande saison au Santiago Bernabéu, avec les célébrations de la Liga programmées dimanche.

Le même média affirme que le Real Madrid craint désormais que la nouvelle de sa signature soit officialisée par un directeur du PSG, un membre de la famille ou même Mbappé lui-même si l'émotion prend le dessus. Les Blancos n'ont pas l'intention d'annoncer sa signature avant le mois de juin, après la finale de la Ligue des champions, mais s'ils doivent le faire, ils préféreraient que cela se produise juste après la célébration de la Liga, ce qui leur laisserait le temps de se concentrer, plutôt qu'à l'approche de la finale.

Les dates potentielles de présentation sont le 3 juin, le 6 ou le 7 juin, sinon ce sera après l'Euro. Mbappé sera déjà en équipe de France le 4 juin au plus tard, avec un match amical contre le Luxembourg. Marca ajoute que le Real Madrid garde le silence sur cette affaire et tente de l'ignorer jusqu'à la fin de sa saison.

Après les adieux de Mbappé, il a également fait ses adieux aux ultras du PSG, où il les a remerciés pour leur soutien au fil des ans et a fait le bilan de son passage. Dans sa vidéo, Mbappe a tenu à remercier les dirigeants Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, ainsi que les directeurs sportifs Leonardo et Luis Campos. Il a ensuite remercié les employés du club, les physios, les préparateurs, les assistants, les employés de bureau, les employés des centres d'entraînement, « qui sont des personnes formidables, qui donnent tout pour le club et qui méritent d'être reconnues ».

Il a été noté que le PDG Nasser Al-Khelaifi n'a pas été mentionné, ce qui est surprenant compte tenu de sa stratégie de communication soigneusement élaborée. Al-Khelaifi a été impliqué dans un certain nombre de négociations tendues avec Mbappé et sa famille au cours des dernières années, et il est clair que quelque chose s'est brisé dans leurs relations.

