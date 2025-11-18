Mbappé - PSG, un différend çà 440 millions d'euros

L'issue du procès pourrait entraîner un changement de montant allant jusqu'à 440 millions d'euros.

Les deux parties ont comparu devant le tribunal Prud'hommes à Bruxelles, après plusieurs tentatives de médiation et 18 mois de litige. Mbappé a porté plainte contre le PSG pour non-paiement de ses salaires d'avril, mai et juin 2023, soit les trois derniers mois de son contrat, tandis que le PSG réclame des dommages et intérêts pour rupture de contrat.

Mbappé et le PSG réclament 440 millions d'euros de dommages et intérêts.

Selon Marca, Mbappé réclame plus de 260 millions d'euros de dommages et intérêts au PSG. Le montant initial des salaires impayés s'élève à 55 millions d'euros, mais il estime également avoir droit à des indemnités pour congés payés, à des dommages et intérêts pour harcèlement, à plusieurs ruptures de contrat, à un licenciement abusif, à des retards de paiement et à une prime à la signature.

Le PSG réclame quant à lui 180 millions d'euros de dommages et intérêts. Une partie de cette somme est liée à la perte de chance et fait référence à l'indemnité de transfert de Mbappé de l'AS Monaco à Paris, ainsi qu'à des dommages et intérêts supplémentaires pour rupture de contrat. Leur argument repose sur un accord verbal présumé selon lequel Mbappé aurait accepté de renoncer à d'importantes sommes d'argent s'il quittait le club libre de tout contrat. Le montant total en jeu pour les deux parties s'élève à la somme considérable de 440 millions d'euros, en fonction de l'issue du procès.

Le PSG a mené la procédure publiquement et a publié lundi un communiqué réaffirmant sa position. Ce communiqué, relayé par Diario AS, indique que le vainqueur de la Ligue des champions accuse Mbappé d'avoir agi de manière déloyale.

« Le club a présenté des preuves démontrant que le joueur a agi de manière déloyale en dissimulant sa décision de ne pas renouveler son contrat pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, privant ainsi le club de toute possibilité de conclure un transfert. »

« Le joueur a contesté un accord conclu avec le club en août 2023, qui stipulait une réduction de sa rémunération s’il décidait de partir librement, afin de préserver la stabilité financière du club suite à l’investissement exceptionnel réalisé », indique le communiqué.