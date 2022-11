Mbappé pour remplacer Ronaldo ? L'offre FOLLE de Manchester United

Manchester Uniteed préparerait une offre monstrueuse pour Kylian Mbappé.

Selon le Daily Star, Manchester United prépare un transfert monstrueux de 170 millions d'euros pour Kylian Mbappé afin de remplacer Cristiano Ronaldo.

Ronaldo est certain de quitter Man Utd avant ou pendant la fenêtre de transfert de janvier après son interview controversée avec Piers Morgan au cours de laquelle il a lancé une attaque sensationnelle contre plusieurs figures clés du club, y compris le manager Erik ten Hag et les propriétaires, les Glazers.

Man Utd a décidé que Ronaldo ne jouerait plus pour le club et a commencé à chercher un remplaçant. Et Mbappé a été désigné comme la cible principale et le PSG serait prêt à payer une indemnité de transfert de 170 millions d'euros et à prendre en charge le salaire de 568 000 euros par semaine de l'attaquant, plus les primes.

Le joueur de 23 ans semblait destiné à rejoindre le Real Madrid l'été dernier, mais il a effectué un revirement spectaculaire en signant une prolongation de trois ans avec le PSG à la fin du mois de mai.

On pensait que le contrat courait jusqu'en 2025, mais il a été rapporté récemment que le contrat courait en fait jusqu'en 2024.