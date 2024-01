Mbappé pique sa crise : "On se prend pour la NBA"

Kylian Mbappé a mis en garde contre les dangers du surmenage des joueurs, dans un contexte d'élargissement des formats de la C1 et du Mondial.

La compétition de clubs d'élite de l'UEFA prendra une forme sans précédent la saison prochaine, avec l'abandon de l'ancienne phase de groupes au profit d'un nouveau format de championnat et de matches à élimination directe qui verra quatre équipes supplémentaires participer et deux matches de groupes additionnels être ajoutés. La FIFA a également annoncé sa propre Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025, ainsi que le tournoi international élargi à partir de 2026, qui accueillera 16 nouvelles nations dans une compétition à 48 équipes.

Dans une interview accordée à GQ, Mbappé a admis qu'il ne voyait pas d'inconvénient à jouer plus souvent, mais qu'il pensait que la qualité du football s'en ressentirait. "On se rapproche du modèle de la NBA avec des saisons de soixante-dix matchs. Personnellement, je ne suis pas contre le fait de jouer autant, mais on ne pourra pas être bon à chaque fois et donner au public le spectacle attendu."

"En NBA, les joueurs ne jouent pas tous les matchs et les franchises pratiquent la gestion de la charge [mise au repos des joueurs qui ne sont pas blessés]. Mais aujourd'hui, si je décidais de dire 'je suis fatigué, je ne joue pas samedi', ça ne marcherait pas. Le spectateur qui paie son billet, et qui ne vous verra peut-être qu'une fois dans la saison, veut assister à une prestation digne de ce nom et c'est normal. Mais c'est un autre mode de gestion auquel le football est exposé si le nombre de matches augmente. Je ne veux pas donner de leçons, mais nous devons réfléchir ensemble pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et pour que joueurs, spectateurs et autorités se retrouvent."

Mbappé n'est pas le premier joueur à mettre en évidence les problèmes potentiels liés à l'expansion apparemment sans fin du football. Son ancien coéquipier en équipe de France, Raphaël Varane, s'est montré plus sérieux dans son opposition, affirmant que les carrières des joueurs seraient "beaucoup plus courtes" en raison du nombre trop élevé de matches. En effet, cette saison a vu un nombre sans précédent de blessures, les clubs de Premier League comptant à eux seuls 161 joueurs mis sur la touche à l'heure actuelle (selon Premierinjuries.com).