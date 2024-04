Mbappé ou Vinicius ? Le choix étonnant de Daniel Riolo

Malgré un Vinicius étincelant sur l’aile gauche de la Maison Blanche, le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé.

Mardi soir, le Real Madrid a été accroché par Manchester City (3-3) au Santiago Bernabéu dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Même s’il a un peu manqué sa soirée, Vinicius Junior a été auteur de deux passes décisives. Journaliste et éditorialiste RMC Sport, Daniel Riolo fait son choix entre le Brésilien, et le Français qui défie le Barça ce mercredi soir au Parc des Princes.

Mbappé très proche du Real Madrid

Kylian Mbappé va enfin quitter le club de la capitale française. Après plusieurs mois d’incertitudes, le dénouement est enfin connu depuis quelques semaines, notamment après la victoire (2-0) face à la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. En effet, l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France va quitter le club à l’issue de la saison sportive en cours.

La presse sportive internationale avait même indiqué qu’il y a un accord entre l’ancien de l’AS Monaco et le club vice-champion d’Espagne pour que le numéro 7 parisien quitte gratuitement le PSG en fin de saison. Le capitaine des Bleus aurait même déjà informé les dirigeants parisiens qu’il quittera le club à la fin de son contrat, qui expire en juin prochain. Et le Real Madrid est le club en pole de position pour l’enrôler. Si le Français est annoncé avec insistance du côté de Madrid, Carlo Ancelotti fait bien confiance à Vinicius, qui ne devrait pas perdre sa place de titulaire.

"Vinicius est un joueur extraordinaire"

Auteur d’une belle prestation contre le tenant du titre de la Ligue des champions, mardi soir au Santiago Bernabéu, Vinicius Junior, double passeur, a reçu les éloges de Daniel Riolo. L’éditorialiste ne voit pas pourquoi le Real Madrid ne fait pas confiance à l’ailier de 23 ans qui est un joueur qui sort de l’ordinaire.

« Vinicius est un joueur extraordinaire. Parfois il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique sportive des clubs. Je ne sais pas pourquoi le Real veut absolument depuis toujours Mbappé. Quand tu as Vinicius comme ça, tu as Rodrygo, que tu as un Bellingham et que tu as un 9, alors prends un côté droit. Va chercher Mo Salah. Sauf s’il vend Vinicius, il va falloir construire un milieu à quatre et un milieu à deux. (…) Sinon je ne vois pas ce que sportivement, il (Mbappé, Ndlr) va apporter de plus que pourra apporter un vrai numéro 9 que le Real n’a pas vraiment », a déclaré Riolo, qui préfère Vini à Mbappé au Real Madrid.