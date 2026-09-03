Le Real Madrid a dévoilé, ce jeudi soir, le lauréat du trophée de meilleur joueur de l'équipe pour le mois d'août, après un début en fanfare de la nouvelle saison en Liga.

La star française Kylian Mbappé a remporté la course en sa faveur, devançant les autres joueurs de l'équipe, en tête desquels l'Anglais Jude Bellingham, pour décrocher son premier trophée mensuel avec les Merengues cette saison.

Le sacre de Mbappé est intervenu après qu'il a inscrit 4 buts au cours des 3 premiers matchs disputés par le Real Madrid en Liga, et disputé 270 minutes pleines. Il a également cadré 18 tirs face aux buts adverses, en plus de délivrer 111 passes à ses coéquipiers.

Malgré la perte de ce trophée, Jude Bellingham a lui aussi livré un début solide avec le Real Madrid en Liga, puisqu'il a pris part à 3 matchs, au cours desquels il a inscrit deux buts et en a délivré autant en 245 minutes, contribuant ainsi à 4 buts lors des trois premières journées de la saison.

Le Real Madrid se prépare à affronter le Real Betis, vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Liga.

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Le club madrilène occupe la deuxième place du classement de la Liga avec 9 points en trois premiers matchs, tandis qu'il aborde cette rencontre au milieu de nombreuses absences.