Mbappé nul ? La grosse mise au point

Kylian Mbappé se dit « très content » de ses performances au Real Madrid et ne se laisse pas impressionner par les critiques qui lui sont adressées.

Depuis son transfert du Paris Saint-Germain à Madrid plus tôt cet été, l'attaquant de 25 ans a marqué trois buts en cinq matches. Malgré son but lors de la victoire en Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta, certains ont été quelque peu déçus par son début de saison avec les Blancos. Cependant, l'international français a ignoré toute critique, affirmant qu'il « ne peut pas plaire à tout le monde » et qu'il est « très content » de ses performances jusqu'à présent.

Il a déclaré : « Je ne sais pas ce que pensent les critiques, je ne le remarque plus, je viens, je joue, ce que les gens pensent est le cadet de mes soucis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mon passage au Real Madrid se passe très bien et je suis très content. On a déjà gagné un trophée. Ça va de mieux en mieux. Tout va bien. »

Même si Mbappé n'a pas été aussi prolifique qu'il l'a été avec le PSG jusqu'à présent, le Français joue en tant que numéro neuf - plutôt qu'à son poste préféré d'attaquant gauche. Il n'a joué que quelques matchs et un joueur de son pedigree est susceptible de marquer un tas de buts cette saison - surtout avec les joueurs qui l'entourent à Madrid.

Avant que l'ancienne star de Monaco Mbappé ne revienne à Madrid pour jouer pour Los Blancos plus tard ce mois-ci, le Français se prépare à affronter l'Italie et la Belgique en Ligue des Nations, respectivement vendredi et lundi.