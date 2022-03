Mbappé, Nkunku, Areola... dans les souvenirs de l'INF

A quelques mètres de la pelouse du terrain Michel Platini, un visiteur un peu particulier est venu voir les Bleus. Malgré son statut d’ancien directeur de l’INF Clairefontaine, André Mérelle a dû montrer patte blanche, comme tout le monde pour entrer sur le site d’entraînement des équipes de France.



De 1998 à 2010, l’ex-joueur des Girondins de Bordeaux et du Red Star était à la tête de l’institut national du football et a vu passer quelques joueurs professionnels, parmi lesquels on trouve des internationaux présents dans la liste de Didier Deschamps.

Alors lundi soir, quand les Bleus sont venus sur le terrain d’entraînement saluer les spectateurs présents, André Mérelle a revu les visages de certains anciens de ses protégés. Parmi eux, Christopher Nkunku qui s’est immédiatement dirigé vers lui avec un très large sourire pour lui adresser une accolade très chaleureuse.

"Christopher était un gentil garçon, très frêle. On voyait qu’il avait du ballon mais au milieu des joueurs plus costauds c’était difficile et il a dû développer d’autres qualités. Je me souviens aussi qu’il n’a fait que deux ans avec nous car il a finalement rejoint le PSG", se remémore André Mérelle.

"Kylian, c'était déjà le chouchou"

Dans la foulée, c’est Alphonse Areola qui vient saluer son ancien directeur avec un large sourire. "J’allais taper le ballon avec lui à la fin des entraînements. Il avait déjà la taille mais était un peu timide et on voulait qu’il s’engage plus. Maintenant, il est chez les grands".

Sur le chemin du retour, le premier international a quitté l’entraînement est Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG est lui aussi passé à l’INF Clairefontaine lorsque André Mérelle était aux commandes. Lorsqu’il se croise, les deux hommes discutent pendant quelques minutes et l’ancien éducateur ne peut s’empêcher de donner quelques conseils à celui qui est désormais le meilleur joueur du monde.

"On a parlé de son jeu actuellement et de son envie de dribbler plusieurs adversaires, raconte Mérelle avant de replonger dans ses souvenirs. Kylian, c’était déjà le chouchou, la vedette. Il aime le ballon et restait parfois après l’entraînement juste pour jouer avec. Il aimait tellement le ballon que parfois il était trop tranquille sur certains aspects moins attrayants du jeu, comme les replis. Mais il était déjà très fort".