Mbappé ne visait pas Cavani dans ses déclarations

Kylian Mbappé a demandé à avoir plus de responsabilités au PSG. Mais son idée n'est pas de déloger Cavani comme attaquant axial.

Dimanche dernier, à l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP, Kylian Mbappé a pris tout son monde à contre-pied en ouvrant la porte à un départ. Le natif de Bondy a fait savoir clairement qu'il serait tenté d'aller voir ailleurs s'il n'obtenait pas plus de responsabilités au sein de l'équipe francilienne.

Mais que voulait-il dire par "plus de responsabilités" ? Souhaitait-il avoir l'assurance de jouer dans l'axe à partir de l'exercice prochain et disposer ainsi des meilleures conditions pour gonfler ses statistiques ? Si l'intéressé n'a jamais caché son appétence pour le poste d'attaquant de pointe, il n'aurait aucune intention de marcher sur les plates-bandes d'Edinson Cavani.

Les deux hommes se respectent beaucoup

Selon L'Equipe qui s'est renseigné auprès du clan Mbappé, le champion du monde ne visait absolument pas son coéquipier uruguayen dans ses déclarations. Les deux joueurs se voueraient un "respect mutuel" et il n'est pas question de gâcher cette bonne relation. De plus, l'ancien monégasque n'a aucune envie de voir son partenaire quitter Paris, surtout que cela priverait l'équipe d'un élément très performant et qui est aussi très aimé par les supporters.

Il faut donc chercher ailleurs pour comprendre ce à quoi Mbappé faisait allusion en parlant de responsabilités. Pour rappel, le PSG a réagi lundi au message qu'il avait fait passer, en indiquant que la saison prochaine "chacun aura un rôle à jouer au sein de l'équipe, et que tout le monde œuvrera pour le bien du collectif".

Mbappé ne veut pas que Cavani parte, et Cavani non plus ne veut pas s'en aller. Après le dernier match de la saison à domicile face à , le meilleur buteur de l'histoire du club a clairement affirmé que son désir était d'aller au bout de son bail dans la capitale française. "Je veux respecter mon contrat et je me sens bien dans cette équipe et dans cette ville. Après, dans le football, cela ne dépend pas que de vous", a-t-il confié en creux au micro de Canal+.