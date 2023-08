"Mbappé n'est pas un caprice, mais une nécessité"...Le Real sommé de recruter le Français

Après le départ de son numéro 9 français, Karim Benzema, le Real Madrid doit trouver un profil confirmé en attaque.

Cette nuit, le Real Madrid a courbé l’échine devant la Juventus (3-1) dans le cadre de son dernier match de la tournée estivale aux Etats-Unis. Une nouvelle défaite après celle contre le FC Barcelone (3-0), qui est très difficile à consommer. En effet, la presse madrilène trouve qu’il est nécessaire que les Blancos cassent leur tirelire pour faire venir le Parisien.

"Mbappé n'est pas un caprice, mais une nécessité"

Le Real Madrid quitte les Etats-Unis avec de nombreux doutes après un bilan de deux victoires consécutives et deux défaites. Ce serait une erreur de tomber dans des analyses catastrophiques et des conclusions hâtives après les quatre matchs de pré-saison du Real Madrid. Mais la tournée estivale aux États-Unis laisse planer de doutes sur la défense et surtout l’attaque madrilène. Après avoir perdu en attaque Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite, et Marco Asensio, qui signe librement au PSG, les vice-champions espagnols ont fait venir Joselu, dont les attentes ne sont pas, pour le moment, comblées.

Selon le grand journal madrilène, Marca, le Real Madrid doit faire diligence pour boucler le transfert de Kylian Mbappe, qui est aussi très intéressé pour rejoindre Bernabéu. Même si l’attaquant souhaiterait venir librement l’été prochain, le journal pro Madrid veut que le Real fasse le nécessaire pour boucler le dossier cet été au risque de se faire ridiculiser pour le compte de la saison 2023-2024.

"Mbappé n’est pas un caprice, c’est une nécessité", clame le plus grand journal sportif madrilène en poussant les Merengures à recruter l’attaquant du PSG dès cet été. La tournée américaine dégage deux conclusions sur l’équipe de Carlo Ancelotti: la défense est en souffrance et Vinicius porte seul le danger offensif, selon le journal.

"Madrid aurait tort de tout confier à Vinicius avec le meilleur footballeur de la planète à sa portée. Parce que Joselu est toujours une solution d'urgence et Rodrygo ne ressemble toujours pas à un footballeur à 30 buts. Donc tous les chemins mènent à Mbappé si Madrid veut se battre pour toutes les compétitions, qui a une équipe pour lui s'il fixe les zones", ajoute Marca.

Rappelons que Kylian Mbappe est déterminé à quitter Paris, mais nul ne sait si un transfert cet été est envisageable. Puisque le natif de Bondy a refusé d’activer l’option de prolongation dans son contrat, qui prend fin l’année prochaine. Une décision du joueur, qui est mal perçue par les dirigeants parisiens, qui ont décidé de vendre le joueur dès cet été afin de ne pas le perdre gratuitement l’été prochain. Cette nouvelle défaite contre la Juventus amènera-t-elle le Real à pousser pour le recrutement de Mbappe ? Wait and see !